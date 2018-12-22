Vanuatu'da 6 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD
Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Torba'da yer alan Sola köyünün 105 kilometre kuzeybatısı olan depremin yerin 47,7 kilometre derinliğinde kaydedildiği bildirildi.
6 büyüklüğündeki depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamanın meydana geldiği Pasifik Okyanusu
'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi
" fay hattında yer alıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:47 Kaynak: AA
Köye İnen Kurt Sürüsü, 2 Köpeği Telef Etti
ABD Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme Kararını Değerlendirdi: Türkiye, DEAŞ'la Başa Çıkabilir
Apartman Görevlisi Kadının Boğazını Kesen Fitness Hocası Tutuklandı
Dengesini Kaybeden Adam, Yol Çalışması Yapan Silindirin Altında Feci Şekilde Can Verdi