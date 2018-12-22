Son Dakika Haberleri: Vanuatu'da 6 Büyüklüğünde Deprem

Vanuatu'da 6 Büyüklüğünde Deprem

28 dakika önce

Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Vanuatu'da 6 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Güney Pasifik'te yer alan Vanuatu'nun Torba bölgesindeki Sola köyünün 105 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin şiddetini 6 olarak açıkladı. Depremin yerin 47,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. - PORT VILA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:32 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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