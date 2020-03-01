Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı - Son Dakika

Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı

6 saat önce

İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958 günü, çoğu öğrenci, yaklaşık 600 yolcusuyla batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, törenlerle anıldı.

Vapur faciasında ölen 392 kişi törenle anıldı, System.String[]

İZMİT Körfezi'nde, 1 Mart 1958 günü, çoğu öğrenci, yaklaşık 600 yolcusuyla batan Üsküdar Vapuru'nda yaşamını yitiren 392 kişi, törenlerle anıldı.

Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz facialarından biri olarak kabul edilen olayda, yaklaşık 600'e yakın yolcusuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru, fırtına sırasında battı. Çoğunluğu lise öğrencisi olan 392 kişi, boğularak yaşamını yitirdi. Yolcuların yardımına Gölcük açıklarında demirli bulunan Donanma Komutanlığı'na bağlı savaş gemileri ile bir denizaltı yetişti. Çok sayıda kişi kurtarılırken, 392 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

İzmit Marina'da bulunan 1 Mart Vapur İskelesi önünde facianın 62'nci yıl dönümünde yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı. İzmit Lisesi öğrencileri, o dönem faciaya tanık olanlar ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğu törende, hayatını kaybedenler için dualar okunduktan sonra, denize karanfil bırakıldı. İzmit Yelken Kulübü sporcuları ise ölenlerin anısına yelkenleriyle denize açılarak Türk bayrağı açtı.

Facia sırasında sahil kenarındaki bir inşaatta çalıştığını ve kazayı gördükten sonra arkadaşlarıyla beraber yardıma gittiğini söyleyen Yaşar Pekdemir, "Vapur denize açıldıktan sonra çok fazla fırtına ve yağmur başladı. Yağmur ve fırtına başladığı için biz de işimizi bırakıp bir kahvehaneye çekilmiştik. Bir arkadaşım vardı yanımda onunla beraber denizi seyrediyorduk ve geminin savrulduğunu gördük. Gemi bir anda fırtınayla birlikte savrulduktan sonra battı. Daha sonra kahvehanede bulunan herkes yardım etmek için sahile koştuk. Sahil kenarında bulunan bir fabrikanın botlarıyla denize açılıp yolcular deniz kenarına getirildi ve sahil kenarına bırakıldı. Bazıları da o sahil kenarında beklerken öldü. Bizim gördüğümüz acı bu, 62 senedir kalbim o acıyı yaşıyor" dedi.


Üsküdar, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:00 Kaynak: DHA
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