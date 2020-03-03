Vapur iskelesinde yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Vapur iskelesinde yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Beşiktaş vapur iskelesindeki yolcu turnikelerinde yankesicilik yöntemiyle 3 kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Vapur iskelesinde yankesicilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Beşiktaş vapur iskelesindeki yolcu turnikelerinde yankesicilik yöntemiyle 3 kişinin cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Ocak ve 13 Şubat'ta vapur iskelesinde 3 kişinin cep telefonlarının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

İskeledeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, elindeki poşetle perdeleme yaparak yolcuların cep telefonlarını çalan şüphelinin eşkalini tespit etti.

Polis, 17 Şubat'ta vapur iskelesinde yürüttüğü çalışma sırasında Kadıköy yolcularının bulunduğu turnikelerde, kalabalık içinde elinde siyah bir poşet olan eşkale uygun bir kişiyi belirledi.

Şüpheliyi bir süre takip eden ekipler, şüphelinin elindeki poşeti perdeleme yaparak vatandaşların ceplerini yokladığını tespit etti.

Polis, şüpheli Davut M'yi (32) kaçmaya çalışırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:58 Kaynak: AA
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