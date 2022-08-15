Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak? - Son Dakika
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Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak?

15.08.2022 13:45
Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak?

Vapur seferleri iptal mi olacak? Sorusu, İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış ile birlikte vatandaşların merak ettiği bir soru haline geldi. Peki Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak?

Vapur seferleri iptal olacak mı? Sorusu, İstanbul'da yaşayan birçok vatandaş tarafından sıkça sorulan sorulara arasında yer alıyor. 15 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde başlayan yağış, İstanbul'da yaşayan vatandaşları tedirgin etti. Peki Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLACAK?

İstanbul'da yaşayan birçok vatandaşın merak ettiği sorular arasında yer alan, Vapur seferleri iptal mi olacak sorusunu sizler için yanıtladık.İstanbul büyükşehir belediyesi tarafından sağlanan verilere göre İstanbul'daki vapur seferlerinde iptal olan bir sefer yer almıyor. Fakat bu durum ilerleyen saatlerde havanın şartlarına göre değişiklik gösterebilmektedir.

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

İstanbul'da iptal edilen vapur seferlerini öğrenebilmek için, İstanbul şehir hatları sitesinden, iptal seferler kısmını kontrol etmeniz gerekiyor. Bu sayede İstanbul içerisinde iptal edilen herhangi bir vapur seferi hattını öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji tarafından sağlanan verilere göre, İstanbul'da yağan sağanak yağış etkisini yitirecek. 15 Ağustos saat 15:00 sularında yağışlı hava yerini güneşe bırakacak. Hava durumu tahminleri değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle dışarı çıkacak olan vatandaşların her türlü hava şartına tedbirli ve hazırlıklı olması öneriliyor.

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SON DAKİKA: Vapur seferleri iptal mi? 2022 15 Ağustos vapur seferleri iptal mi olacak? - Son Dakika
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