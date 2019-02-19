Vapur Seferleri Yapılmaya Başlandı
2 saat önce
İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı.
İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada, "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:25 Kaynak: DHA
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