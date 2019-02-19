Son Dakika Haberleri: Vapur Seferleri Yapılmaya Başlandı

Vapur Seferleri Yapılmaya Başlandı

2 saat önce

İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı.

Vapur Seferleri Yapılmaya Başlandı, System.String[]
İstanbul DHA - MARMARA'daki sis nedeniyle iptal edilen vapur seferleri yapılmaya başlandı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada,  "Saat 10.00 itibariyle seferlerimiz yapılmaya başlamıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:25 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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