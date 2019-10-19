Son Dakika Haberleri: Vapur seferlerine sis engeli
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Vapur seferlerine sis engeli

45 dakika önce

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.


İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Kadıköy- Karaköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kadıköy- Eminönü ve Üsküdar- Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. - İSTANBUL

İstanbul, Kadıköy, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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