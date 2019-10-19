Vapur seferlerine sis engeli
37 dakika önce
Vapur seferlerine sis engeliİSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:10 Kaynak: İHA
Vapur seferlerine sis engeli
İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Kadıköy- Karaköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kadıköy- Eminönü ve Üsküdar- Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
İBB tarihi garlar ihalesinden elendi! İmamoğlu tepki gösterdi: İtiraz edeceğiz İstanbul'da 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan şüpheli ifadesiyle kan dondurdu: İkinci eş olarak istedim Şarkıcı Hadise, İstanbul'u terk eden annesini ikna edemedi Kız Kulesi yoğun sisten görünmez oldu