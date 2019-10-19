Vapur seferlerine sis engeli

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Etkili olan sis nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş., Kadıköy- Karaköy, Kadıköy- Beşiktaş, Kadıköy- Eminönü ve Üsküdar- Eyüp seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.