VAPUR, TRAMVAY, METROBÜS… TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER - Son Dakika

Toplu ulaşım araçlarında yüzde 50'lik sınırlamanın kaldırılmasının ardından taşıtlardaki yoğunluk araç içerisinden görüntülendi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ikinci günde vapur ve tramvayda yoğunluk görülmezken metrobüsün yoğun olması dikkat çekti.

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