Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek - Son Dakika

Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek

6 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımda başladı.

Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yılın son gününe toplu ulaşımda başladı. Başkan Soyer, vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve vapuru kullanan 1 milyonuncu sürücüye çiçek ve plaket verdi.


İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2019'un son gününe Konak Vapur İskelesi'nde başladı. Başkan Soyer, 08.35'te kalkan Konak-Bostanlı vapuruna binmek üzere iskeleye gelen 18 milyonuncu yolcu Esma Koçak'a bir sürpriz yaparak çiçek ve plaket takdim etti. Ardından Esma Koçak ve iskeledeki tüm yolculara yeni yıl dileklerini iletti. 1881 Atatürk isimli gemiyle Bostanlı'ya geçen Başkan Soyer, gemi kaptanı Kamile Koç'tan bilgi aldı. Bir kadın kaptanla karşılaşmaktan ayrı bir mutluluk duyduğunu vurgulayan Soyer, "Ben böyle başarılı kadınlarımıza 'ilham veren kadınlar' diyorum. Onların sayısı artmalı. Biz de bunun için elimizden geleni yapacağız" dedi.


Geminin seyir defterini de imzalayan Soyer, deftere, "Dilerim Kamile Kaptan, daha çok kadın kaptanın İzmir'de görev yapmasının öncüsü olur" yazdı.


İZDENİZ yönetimiyle kısa bir toplantıda yapan Başkan Soyer, yolcu sayısının az olduğu saatlerde büyük gemi çalıştırmanın maliyetli olduğuna dikkat çekti. Soyer, "40-50 kişilik mini gemiler alalım. İnsanlar gün ortasında iskelelere geldiğinde zaman kaybetmesin. Bu araçlarla hızlıca deniz ulaşımını kullanabilsinler" dedi.


İZDENİZ Genel Müdürü İlyas Murtezaoğlu, deniz taksileri konusunda da çalıştıklarını belirtti. Bostanlı Vapur İskelesi'nde, Soyer'i Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay karşıladı. Başkan Soyer, Üçkuyular'a gitmek üzere arabalı vapur iskelesine gelen 1 milyonuncu sürücüye de çiçek ve plaket verdi. Büyük sürpriz yaşayan sürücü Vedat Kurşunlu ve eşi Asuman Kurşunlu da, aynı dileklerle Başkan Soyer'e teşekkür etti.


Ardından tramvayla Karşıyaka İskelesi'ne giden Soyer, çarşıyı yürüyerek geçti ve İZBAN'a binerek Halkapınar'a gitti. Metro istasyonuna geçen Başkan, büyükşehir belediye binasının bulunduğu Konak'a metroyla gitti.


Öte yandan, 2019'un son gününde hem toplu ulaşımı denemek hem de İzmirlilerle yüz yüze iletişim kurmak istediğini belirten Başkan Soyer, "Hemşehrilerimizle doğrudan iletişim kurmayı çok seviyorum ve önemsiyorum. Onlardan çok şey öğreniyorum. Toplu ulaşım unsurlarının birbirleriyle uyumlu ve konforlu olmasını, zaman kazandırmasını hedefliyoruz; bunun için çalışıyoruz. Yeni yılda tüm İzmirlilere, milletimize her şeyden önce sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket diliyorum. Ülkemiz için de hukukun, ad aletin, demokrasinin ve aklın hakim olduğu bir döneme pencere açılmasını temenni ediyorum." dedi. - İZMİR

Tunç Soyer, Konak, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir hastaların kırık sedyelerde taşınmasına tepki
İzmir'de peş peşe iki kişiyi öldüren zanlı "ben yapmadım" dedi Antalya'daki gemi batığında heyecanlandıran buluş Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:26 Barınağa götürülen köpekler Belediye Başkanı'nın desteğiyle yuvalarına döndü - Son Dakika
20:25 İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk fotoğraf karelerine yansıdı - Son Dakika
20:25 İlçe Sağlık müdürü ve doktorun eşini öldüren şüpheli sorguda (4) - Son Dakika
20:24 Gaziantep'te 'uyuşturucu madde' operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
20:24 Bingöl'de, 35 bölgede 'geçici özel güvenlik' uygulaması - Son Dakika
17:53 Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Son Dakika
16:48 Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:28:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Vapura binen 18 milyonuncu yolcuya ve 1 milyonuncu sürücüye çiçek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]