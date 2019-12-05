Son Dakika Haberleri: Vapurda 2 kadını taciz eden sanık hakim karşısına çıktı
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Vapurda 2 kadını taciz eden sanık hakim karşısına çıktı

6 saat önce

Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Vapurda 2 kadını taciz eden sanık hakim karşısına çıktı, System.String[]

Karaköy- Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 68. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık R.E. katılmadı. Duruşmada mağdurlar S.Y. ve Z.M. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık R.E'nin savunmasının Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesinde talimatla alındığı tutanağa geçirildi.

Sanık talimatla verdiği savunmasında, olay günü alkol aldıktan sonra vapura bindiğini anlatarak, "Bayanların kendi aralarında benim hakkımda cinsel taciz söylemli konuşmalar yaptıklarını duyunca panikledim. Tuvalete gittim. Orada montumu heyecanlandığım için unuttum. Hastalığımın etkisiyle istemsiz davranışlarda bulunuyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Söz alan mağdur S.Y. olay günü Karaköy-Kadıköy vapuruna binerek üst katta, diğer mağdur Z.M'nin de çaprazına oturduğunu söyledi.

Yanına oturan sanığın titremeye başladığını ve cinsel organına dokunduğunu gördüğünü belirten S.Y, Z.M. ile beraber ayağa kalkarak yardım isteyince R.E'nin olay yerinden kaçtığını söyledi.

Mağdur S.Y, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Diğer mağdur Z.M. de benzer ifadelerde bulunarak, avukat olduğu için delil toplamak amacıyla yaşanan olayın görüntüsünü çektiği aktardı.

Sanık avukatı da mağdurların beyanlarına katılmadıklarını, R.E'nin yakalanmadığını, emniyete kendisinin teslim olduğunu söyledi.

Müvekkilinin olay yerinden kaçmasının düşünülemeyeceğini ve yıllardır tedavi gördüğünü anlatan sanık avukatı, sanık R.E'nin akıl sağlığına ilişkin rapor ulaştığında bu durumun ortaya çıkacağını kaydetti.

Mahkeme heyeti, alınan beyanların ardından duruşmayı erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, R.E'nin "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Karaköy, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:44 Kaynak: AA
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