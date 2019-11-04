Vapurda 2 kadını taciz eden şüpheliye dava

Bu kapsamda şüpheli R.E'nin "zincirleme şekilde cinsel taciz" suçundan 3 ay 15 günden 3 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli R.E'nin suç tarihinde yolculuk yaptığı Karaköy-Kadıköy vapuru içerisinde, müştekiler S.Y. ve Z.M'ye yönelik cinsel taciz suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı , 7 Ekim'de Karaköy-Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli R.E. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Karaköy- Kadıköy seferini yapan vapurda 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddia edilen şüpheli hakkında "cinsel taciz" suçundan 3 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Vapurda kadınları taciz eden adam için 6 yıla kadar hapis istendi