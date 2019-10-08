Son Dakika Haberleri: Vapurda taciz iddiasına gözaltı
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Vapurda taciz iddiasına gözaltı

27 dakika önce

Vapurda 2 kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Vapurda taciz iddiasına gözaltı, System.String[]

Vapurda 2 kadını taciz ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karaköy-Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceledi.

Görüntülerdeki kişinin R.E. (31) olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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