Son Dakika Haberleri: Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karaköy- Kadıköy vapurunda sefer sırasında 2 kadın yolcunun taciz edildiği iddiasına ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüleri inceleyen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerdeki kişinin 31 yaşındaki R.E. olduğunu tespit etmişti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde olduğu belirlenen şüpheli önceki gün gözaltına alındı.

Şüphelinin, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan ilk sorgusunda görüntülerin kaydedildiği sırada alkollü olduğunu ve kendinde olmadığını belirttiği öğrenildi.

R.E., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Karaköy, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 10:33 Kaynak: AA
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