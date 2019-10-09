Vapurda taciz şüphelisi adliyeye sevk edildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin emniyetteki sorgusunda, görüntünün kaydedildiği sırada alkollü olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Karaköy- Kadıköy seferini yapan vapurda, 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 31 yaşındaki R.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Vapurda 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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