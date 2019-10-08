Son Dakika Haberleri: Vapurda taciz şüphelisi, kocaeli'de yakalandı
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Vapurda taciz şüphelisi, kocaeli'de yakalandı

37 dakika önce

İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

Vapurda taciz şüphelisi, kocaeli'de yakalandı, System.String[]

İSTANBUL'da, vapurda kadınlara bakarak mastürbasyon yaparken görüntülenen Rıza E. (31), Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yakalandı.

İstanbul'da dün, Kadıköy- Karaköy seferini yapan yolcu vapurunda bir erkek, kadınlara bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Durumu fark eden bir kadın, bu kişinin telefonla görüntülerini çekip, sosyal medyadan paylaştı. Olay büyük tepki çekerken, polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüphelinin Rıza E. olduğunu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunduğunu saptadı. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rıza E.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Çocuğun cinsel istismarı ve rahatsız etme suçlarından sabıkası bulunan Rıza E., görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Rıza E., işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Kadıköy Asayiş Büro ekiplerine teslim edildi.

Çayırova, İstanbul, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:32 Kaynak: DHA
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