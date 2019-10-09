Son Dakika Haberleri: Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı
Son Dakika Güncel Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı

Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı

30 dakika önce

Vapurda, 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı, System.String[]

Vapurda, 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karaköy- Kadıköy seferini yapan vapurda, 2 kadın yolcuyu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheli R.E'nin işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcıya çıkarılan R.E, ifadesinin alınmasının ardından "ısrarlı cinsel taciz" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.E'nin üzerine atılı suçun vasfının şüpheli lehine değişme ihtimali bulunduğu gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli R.E'nin yurt dışına çıkışının yasaklanması ve haftada 2 gün ikametine en yakın polis merkezine imza atmasını kapsayan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Kadıköy, Karaköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne ile evlat arasında en zor karar
Kadıköy-Karaköy vapurundaki zanlı, adliyedeki ifadesinde "Tikim var" dedi Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Operasyon sırasında Suriye dahil diğer ülkelere bildirim yapılacak HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:27:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vapurda taciz şüphelisi serbest bırakıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]