Son Dakika Haberleri: Vapurdakileri Baltayla Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

Vapurdakileri Baltayla Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı

1 saat önce

İzmir'de Karşıyaka-Konak seferini yapan vapuru "İstanbul'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit eden kişi, gözaltına alındı.

Vapurdakileri Baltayla Tehdit Eden Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
İzmir'de Karşıyaka- Konak seferini yapan vapuru " İstanbul'a götüreceğini" söyleyip yolcuları baltayla tehdit eden kişi, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karşıyaka'dan Konak istikametine 12.05'te hareket eden vapura binen E.Y. (36), vapur Konak'a yanaştığı sırada elindeki baltayla tehdit ettiği yolcuların yerlerinden kalkmamasını istedi.

Bu sırada telefonla konuştuğu kişiye vapurun "İstanbul'a gideceğini" söylediği bildirilen E.Y, vapurdaki sivil polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Konak iskelesinde vapura gelen ekiplerce gözaltına alınan E.Y, daha sonra Anafartalar Polis Merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 03:19 Kaynak: AA

İzmir, İstanbul, Karşıyaka, Konak, Güncel
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