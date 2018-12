Var'daki Hataların Daha da Azalacağına İnanıyorum"

HAYATİ AKÇAY - Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı Abdurrahman Arıcı , ligde ikinci yarıdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemindeki hataların daha da azalacağına inandığını söyledi.TFF Temsilciler Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Arıcı, TFFHGD Ordu Şubesince 28 Aralık 'ta gerçekleştirilen hakem balosuna katılmak için geldiği kentte AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk 17 haftalık diliminde VAR sistemiyle 98 karar değişikliğine gidildiğini belirten Arıcı, Arıcı, VAR'ın Süper Lig'de hakem hatalarını daha aza indirmek amacıyla uygulandığını, TFFHGD olarak da başından beri VAR'ı desteklerini ifade etti.Arıcı, VAR'da masa başındaki hakemle sahadaki hakemin uyum içerisinde olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:"Bu uyumla birlikte ancak başarı gelir. Uyumsuzluk olursa da çeşitli sorunlar çıkar. Bunu en başından beri söylüyoruz. Sezon başından bugüne geldiğimizde de sahada yapılan hataların düzeltildiğini gördük. Bir maçta dört beş pozisyon VAR tarafından gündeme getiriliyor. Bunlar hakem tarafından da doğru şekilde düzeltiliyor. Bu da şu demektir; yapılan hatalar asgariye indi. Dolayısıyla VAR sistemini olumlu buluyorum."Olumlu şeylerin üzerine koyarak gidilmesi gerektiğinin altını çizen Arıcı, "VAR olmasına rağmen hakem hataları da olmadı değil. Eğer hakemlerimiz VAR'a rağmen hata yapıyorsa bunun da karşılığı olmalı. Ödülün olduğu yerde cezanın da olması gerekiyor. Biz bunu kabul ediyoruz ancak bu cezaların da kendi içerisinde olması gerekiyor. Ben ikinci yarıdan itibaren VAR'daki hataların daha da azalacağına inanıyorum. " diye konuştu.MHK Başkanı Yusuf Namoğlu öncülüğünde VAR protokolünde bazı düzenlemelerin olduğunu aktaran Arıcı, "Bu olumlu bir dokunuş oldu. Son iki haftada baktığımızda bu kendini gösterdi. Dolayısıyla VAR'a sonuna kadar destek veriyoruz." ifadesini kullandı.VAR sistemini uygularken kadro sıkıntısı yaşadıklarını dile getiren Arıcı, "22 kişilik üst klasman hakem kadromuz var. Bu kadro hem ligde hem de VAR'da görev yapıyor. Bu hakemler her hafta görev alıyorlar. Bazen aynı haftada hem VAR'da hem de lig müsabakasında görev yapıyorlar. MHK bunu görerek planlamasını da yapacaktır. Dolayısıyla bu sayıyı genişletmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu."Türk hakemleri önemli maçlarda görev alıyor"Arıcı, Türk hakeminin her geçen yıl çıtasının yükseldiğini vurgulayarak, bugün UEFA ve FIFA'da öne çıkmış ve dünya sıralamasında hakemler olduğunu, bu hakemlerin önemli maçlarda görev aldığını söyledi.Bu hakemlerin Türk hakemliğine de olumlu katkılar sunduğuna işaret eden Arıcı, şöyle konuştu:"Hakemlerimiz baktığımızda Avrupa 'da final maçları dahi yönetiyorlar. Genç hakemlere baktığımızda önemli isimleri orada görmek mümkün. Ümit Öztürk , Halil Umut Meler gibi genç hakemler bizim geleceğimiz. Halil Umut Meler zaten VAR'ı en iyi uygulayan hakemlerden birisi. Örnek teşkil ediyor. Ümit'de aynı şekilde bizim gelecekte çok şeyler beklediğimiz hakem."Arıcı, FIFA'daki hakemlerin 2019 yılında da önemli maçları yöneteceklerini, buna yürekten inandığını belirterek, bu hakemlerin başarılı olmasında en büyük katkıyı şüphesiz Türkiye Futbol Federasyonu 'nun verdiğini kaydetti."Kadın hakem sayısının artmasını önemsiyoruz"Kadın hakem sayısına değinen Arıcı, sadece Ordu'da 22 kadın hakem olduğuna dikkati çekti.Arıcı, kadın hakemlere önem verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Eğer biz kadın hakem sayımızı artırabilirsek erkek hakemlerimiz de kendisine çekidüzen verecektir. Bayanın elinin değdiği her yerde olumlu gelişmeler oluyor. O yüzden bunu oldukça önemsiyoruz. Şu anda FIFA kategorisine baktığımızda kadın hakemlerimiz var ama gerektiği kadar müsabakalarda görev yapıyorlar mı? Bana göre yapmıyorlar. Demek ki daha fazla çalışmamız veya oradaki lobimizi daha fazla kuvvetlendirmemiz gerektiği inancındayım."MHK'nin de kadın hakemlere gereken önemi gösterdiğini dile getiren Arıcı, kadın hakemlerin hem FIFA hem illerde ve klasman düzeyince artırılmasından mutlululuk duyacaklarını sözlerine ekledi.