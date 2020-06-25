VAR'dan canı yanan Eibar, zorlu maçta Valencia'yı konuk edecek! Öne çıkan iddaa... - Son Dakika

VAR'dan canı yanan Eibar, zorlu maçta Valencia'yı konuk edecek! Öne çıkan iddaa...

Bu bir ilandırEIBAR - VALENCIASalgın arası dönüşü çıktığı 3 lig maçından 2 puan çıkartan, hepsinde de kalesinde gol gören Eibar, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde.

Bu bir ilandır

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EIBAR - VALENCIA


Salgın arası dönüşü çıktığı 3 lig maçından 2 puan çıkartan, hepsinde de kalesinde gol gören Eibar, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde...


TD Jose Luis Mendilibar, VAR teknolojisinin futbolu çirkinleştirdiğini ve son maçlarda hiç hoşlarına gitmeyen kararlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.


Real Madrid maçında skoru 1-0 yapan golde Benzema'nın ofsaytının görülmemesi, Athletic Bilbao karşısında Kike Garcia'ya ceza sahası içinde yapılan açık faulün es geçilmesi ve son olarak da Getafe deplasmanında son anlarda Pedro Bigas ile buldukları golün geçersiz sayılması sonrası VAR teknolojisine olan inancının kalmadığını açıkladı.


Valencia ise Gonçalo Guedes ve Rodrigo Moreno önderliğinde Osasuna'yı 2-0 geçip Avrupa bileti yolunda önemli bir adım attı.


Eibar deplasmanında Jose Gaya da sol bekteki yerine geri dönecek, cezasını tamamladı.


Savunmanın ortasında Hugo Guillamon ile Gabriel Paulista izleyeceğiz, Ezequiel Garay henüz iyileşmedi.


%34'lük kesim her iki takımdan da gol bekliyor...


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Valencia, Eibar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:50 

Son Dakika Spor VAR'dan canı yanan Eibar, zorlu maçta Valencia'yı konuk edecek! Öne çıkan iddaa... - Son Dakika Spor
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