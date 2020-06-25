VAR'dan canı yanan Eibar, zorlu maçta Valencia'yı konuk edecek! Öne çıkan iddaa...

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EIBAR - VALENCIA



Salgın arası dönüşü çıktığı 3 lig maçından 2 puan çıkartan, hepsinde de kalesinde gol gören Eibar, düşme hattının sadece 1 basamak üzerinde...



TD Jose Luis Mendilibar, VAR teknolojisinin futbolu çirkinleştirdiğini ve son maçlarda hiç hoşlarına gitmeyen kararlarla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.



Real Madrid maçında skoru 1-0 yapan golde Benzema'nın ofsaytının görülmemesi, Athletic Bilbao karşısında Kike Garcia'ya ceza sahası içinde yapılan açık faulün es geçilmesi ve son olarak da Getafe deplasmanında son anlarda Pedro Bigas ile buldukları golün geçersiz sayılması sonrası VAR teknolojisine olan inancının kalmadığını açıkladı.



Valencia ise Gonçalo Guedes ve Rodrigo Moreno önderliğinde Osasuna'yı 2-0 geçip Avrupa bileti yolunda önemli bir adım attı.



Eibar deplasmanında Jose Gaya da sol bekteki yerine geri dönecek, cezasını tamamladı.



Savunmanın ortasında Hugo Guillamon ile Gabriel Paulista izleyeceğiz, Ezequiel Garay henüz iyileşmedi.



%34'lük kesim her iki takımdan da gol bekliyor...



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