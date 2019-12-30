VAR’dan şikayetçi olmayan yok - Son Dakika
Son Dakika Spor VAR’dan şikayetçi olmayan yok - Son Dakika Spor

VAR’dan şikayetçi olmayan yok

6 saat önce

Dün Premier League’de üç maç oynandı ve bu üç maçın ikisinden sonra, teknik direktörlerin uzlaştığı nokta; VAR’ın hakemlerin doğru karar almasına yardımcı olmadığı, aksine futbolun oynanışına ve ruhuna zarar verdiğiydi.

VAR’dan şikayetçi olmayan yok, System.String[]

Dün Premier League’de üç maç oynandı ve bu üç maçın ikisinden sonra, teknik direktörlerin uzlaştığı nokta; VAR’ın hakemlerin doğru karar almasına yardımcı olmadığı, aksine futbolun oynanışına ve ruhuna zarar verdiğiydi.

Liverpool’un Wolverhampton’ı konuk ettiği maçta Kırmızılar, ilk yarının sonlarına doğru 1-0 öne geçmişti. Ardından devrenin uzatma dakikalarında Wolves, Jonny Otto’nun sağ kenardan içeri çevirdiği topra Pedro Neto ile eşitliği buldu. Ancak bu gol, Otto’nun belki de milimetrelerle ofsaytta olduğu gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Maçın ardından gerek Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, gerek Wolves Menajeri Nuno Espirito Santo, VAR hakkında olumsuz görüşlerini paylaştılar.

Klopp, hakemlerin VAR ekranına gitmeden, yalnızca uzaktan komutlarla kararları değiştirmesinden şikayetçiydi: “Aralık ayındayız ve ocak ayına girmek üzereyiz. Oyuncuların uzun süre (VAR kararlarını) beklemesi iyi bir şey değil. Fakat Hakemlerin VAR ekranına gitmelerini tercih ederim. O ekranı hiç kullanmıyorlar. Neden olduğunu bilmiyorum.

Eğer küçük bir farkla ofsayt varsa anlam verebiliyorum, ancak olası bir elle oynama kararı için ekranı kullanmamalarını anlayamıyorum.”

Nuno Espirito Santo da Klopp’la aynı fikirdeydi. Portekizli menajer, çok çok küçük bir farkla ofsayt olduğu için verilmeyen golü protesto etti ve maçların oynandığı yere kilometrelerce uzaktan karar veren VAR sisteminin bir destekleyicisi olmadığını söyledi:

“VAR’ı sevmiyorum. Bu durumda hakemler, maçın içindeki biri gibi maçı hissedemiyor. Bu sistemin nasıl daha iyiye gidebileceğini söylecek olan kişi ben değilim ancak bu durum maçlara yazık ediyor.”

Günün bir diğer karşılaşmasında, Manchester City-Sheffield United maçının ardından da gündem VAR kararlarıydı. Maç 0-0 iken Sheffiled Lys Mousset ile golü bulmuş ancak gol yine çok küçük farkla ofsayt olduğu gerekçesiyle geçerli olmamıştı.

City Menajeri Pep Guardiola, “Her hafta sonu büyük bir karışıklık oluyor. Diğer maçlarda da durum aynı, karışıklık var. Umarım ki gelecek sezon bu sistem daha iyi olur.” diyerek VAR’dan memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Sheffield taraftarları ise bu kararın ardından, “Bu artık futbol değil” tezahüratları yaptılar.

Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:14 
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