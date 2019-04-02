Var'dan Sonra Karar Değişirse Taraftar da İzleyecek

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurulan pozisyondan sonra kararda değişiklik olması halinde taraftarlar pozisyonu ekrandan izleyebilecek.

İngiltere Federasyon Kupası yarı finalinde Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurulan pozisyondan sonra kararda değişiklik olması halinde taraftarlar pozisyonu ekrandan izleyebilecek.



İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, VAR sistemine başvurulan pozisyonlarda hakemin karar değişikliğine gitmesi durumunda, pozisyonun stattaki taraftarlarla da dev ekranlardan paylaşılacağı kaydedildi.



Wembley Stadı'nda 6-7 Nisan'da oynanacak yarı final mücadelelerinde Manchester City ile Brighton & Hove Albion, Watford ile de Wolverhampton Wanderers karşı karşıya gelecek.



VAR sistemi, gelecek sezondan itibaren İngiltere Premier Lig'de de uygulanacak.

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