VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Spor VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi - Son Dakika Spor

VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

26 dakika önce

Belçika Ligi'nde Gent'in sahasında Sint-Truidense'i konuk ettiği maçta VAR hakemi Bram van Diıessche, telefonuyla mesajlaşırken görüntülenince ülkede gündem oldu.

Gent ile Sint-Truidense arasında oynanan maçın ikinci yarısı başlarken, kameralar aniden VAR odasına yöneldi. Ancak o sırada VAR hakemi Bram van Diıessche telefonuyla mesajlaşırken, yardımcısı da bilgisiyarına bakıyordu.

Ekranda kendilerini gören iki hakem aniden telefon ve bilgisayarı kapatarak işlerine geri döndü. Görüntülerin yayınlanması sonrası VAR hakemi ve yardımcıları Belçika'da gündem oldu. Öte yandan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

(NTV Spor)

VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi
Belçika, Gent, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:11 
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