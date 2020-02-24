VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

Gent ile Sint-Truidense arasında oynanan maçın ikinci yarısı başlarken, kameralar aniden VAR odasına yöneldi. Ancak o sırada VAR hakemi Bram van Diıessche telefonuyla mesajlaşırken, yardımcısı da bilgisiyarına bakıyordu.

Ekranda kendilerini gören iki hakem aniden telefon ve bilgisayarı kapatarak işlerine geri döndü. Görüntülerin yayınlanması sonrası VAR hakemi ve yardımcıları Belçika'da gündem oldu. Öte yandan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

(NTV Spor)