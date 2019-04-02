Var Nedir, Nasıl Çalışır?
55 dakika önce
Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.
Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:01
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