Var Nedir, Nasıl Çalışır?

Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.

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Sezon başında Süper Lig'de de kullanıma giren Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve hangi durumlarda oyuna müdahale ettiğini anlattık.

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