Son Dakika Haberleri: VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar!
Son Dakika Spor VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar! - Son Dakika Spor

VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor.

VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor.


İngiliz basınının haberine göre Premier Lig'de VAR'dan alınan kararlar, hoparlör aracılığıyla taraftarlara aktarılacak. Bu sayede kararların neden alındığı açıklanacak.


Premier Lig yönetimi, VAR'ın şeffaflığı için böyle bir karar almayı düşünüyor. Eğer FIFA ve IFAB'dan onay alması halinde karar, yürürlüğe girilecek.


Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
İbrahim Tatlıses ve Alişan hakkındaki açılan "Örgüte yardım" davası zaman aşımına uğradı Kol saati ve yüzük nedeniyle sınav iptaline Danıştay "dur" dedi Kolombiyalılar duyurdu: Falcao, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 20:11:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]