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VAR sistemi için İngiltere'de tarihi karar!
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
Spor Arena Dış Haber | Premier Lig yönetimi, bu sezon başında liglerinde kullanımına başlanan VAR için yeni bir karar almaya hazırlanıyor.
İngiliz basınının haberine göre Premier Lig'de VAR'dan alınan kararlar, hoparlör aracılığıyla taraftarlara aktarılacak. Bu sayede kararların neden alındığı açıklanacak.
Premier Lig yönetimi, VAR'ın şeffaflığı için böyle bir karar almayı düşünüyor. Eğer FIFA ve IFAB'dan onay alması halinde karar, yürürlüğe girilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:40
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