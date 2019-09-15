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'VAR' sistemi iyi ki var

4 dakika önce

Kaliteli ve yetenekli hakem, kritik kararlarda verdiği ve veremediği kararlarla değerlendirilir. Dün akşam hakem Halil umut Meler çok zor bir maç yönetti ve alnının akıyla çıktı.

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Kaliteli ve yetenekli hakem, kritik kararlarda verdiği ve veremediği kararlarla değerlendirilir. Dün akşam hakem Halil umut Meler çok zor bir maç yönetti ve alnının akıyla çıktı.


VAR'ın da tescillendiği bir maç oldu. Kritik kararlara gelecek olursak... 6. dakikada Kayode topu söküp, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kalmışken, Vida topla oynama niyeti olmaksızın, eliyle sırtına müdahale ediyor. Kayode de topu kaybedip yere düşüyor. Hakem tereddütsüz kırmızı ve penaltıyı verdi. Penaltı yüzde 100 doğru. Neden? Çünkü Vida'nın topla oynama niyeti yok.


YÜZDE YÜZ DOĞRU İKİ KIRMIZI KART


Penaltıdan önce, Gazişehirli oyuncu tacı kullanırken, top elinden çıktığı anda ayağını kaldırıyor. Yani topun oyuna girişi, ayağın kaldırılışından önce. 72. dakikada Kayode ile Elneny birbirlerine sportmenliğe aykırı hareketler yaparken hakem, Kayode'ye sarı kartını çıkardı. Ancak VAR, pozisyonun tekrar incelenmesini isteyince, hakem Meler kontrolden sonra iki oyuncuya da kırmızı kart gösterdi.


Yüzde yüz iki doğru kırmızı karttı. Burada VAR'ı da kutlamak lazım. Gazişehir'in 3. golünde yardımcı hakem golü iptal etti. Sonra VAR devreye girerek inceleme yaptı ve neticede golün temiz olduğuna karar verildi. Bu müsabakada, VAR'ın önemi ve kıymeti bir kere daha ortaya çıktı.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:35 
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