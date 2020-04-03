VAR sistemine 'corona virüsü' engeli!

Spor Arena/ Ertuğrul GÜNEŞ - Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan ve neredeyse tüm liglerin ertelenmesine neden olan koronavirüs, ilk günden bu yana çok tartışılan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de bir süreliğine sonunu getirebilir. Zira bu sezon VAR sistemine geçen Premier Lig yönetimi, ligin tekrar başlamasının ardından VAR odasında bulunan kişilerin sosyal mesafe kuralına uyamayacak olmasını gerekçe göstererek önümüzdeki günlerde VAR sistemini kaldırmayı görüşecek.



ODA ÇOK DAR RİSK YÜKSEK



Londra'da Stockley Park'taki Premier Lig'in VAR odasında, dar bir alanda her maç için biri hakem, 4 kişi görev yapıyor. Çoğu zaman aynı saatte birden fazla maç oynanan Premier Lig'de, karşılaşmalar esnasında birçok kişi yan yana bulunuyor. Bu durumun koronavirüsün yayılması riskini de beraberinde getirebileceğini düşünen yetkililer, VAR'ın kaldırılmasını gündemine aldı.



AYNI SAATTE BİRDEN FAZLA MAÇ OYNATMAK ÇOK TEHLİKELİ



Premier Lig'in eski hakemlerinden Mark Clattenburg 'sosyal mesafe şartı' nedeniyle kaldırılması düşünülen VAR sistemiyle ilgili, "Futbol sezonu yeniden başlatıldığında sosyal mesafe hala uygulanıyorsa, Stockley Park'taki VAR odasının kullanılmasını mümkün değil. Çünkü çok fazla risk var" dedi. Ünlü hakem, "Her şey penceresiz bir odada gerçekleşir. Yakın mesafelerde çalışılıyor. Belki bir seferde bir maç oynanırsa, her birine masa verilebilirdi" dedi.



TÜRKİYE'DE DE SİSTEM AYNI



Süper Lig'de de kullanılan VAR sistemi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerinde altyapı bulunuyor. Karşılaşmalar esnasında hakemler, sosyal mesafeden daha kısa bir yakınlıkta karşılaşmaları monitörlerden takip ediyor. Premier Lig'de bu risk neticesinde VAR'ın kaldırılması halinde ise akıllara "Acaba Süper Lig'de de kaldırılır mı?" sorusu geliyor.



