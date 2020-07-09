Varan Turizm'in biletleri obilet.com aracılığıyla satılacak - Son Dakika

Varan Turizm'in biletleri obilet.com aracılığıyla satılacak

Varan Turizm, 2012 yılında verdiği aradan sonra tekrar yola çıkıyor.

Varan Turizm, 2012 yılında verdiği aradan sonra tekrar yola çıkıyor. Firmanın biletleri ise otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com aracılığıyla satılacak.

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Uzun bir aradan sonra, 9 Temmuz 2020 itibarıyla yollara dönecek olan firma normalleşme dönemi önlemlerini de göz önünde bulundurarak "konfor ve güvenlik" ilkesiyle yolcularına hizmet vermeye kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu. Firmaya ait biletler ise otobüs ve uçak bileti satış platformu olan obilet.com aracılığıyla satışa sunulacak. Yolcular, internet sitesi üzerinden veya obilet mobil uygulamasından Varan Turizm seferlerine ait biletleri satın alabilecek; iptal, iade ve değişim işlemlerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Ayrıca, söz konusu seferlerde Covid-19 süreci boyunca "Obilet Güvenli Seyahat Tedbir Paketi" kapsamında hijyen ve sosyal mesafe kuralları uygulanacak.


Online bilet satışı yapan obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, her geçen gün genişleyen portföylerine Varan Turizm'in de katılıyor olmasını gururla ve heyecanla karşıladıklarını belirtti. Gürocak, "Yenilikçi bakış açısı ile sektöre damgasını vurmuş ve kendi standartlarını oluşturarak sektörü ileriye taşımış Varan Turizm'in sektöre Obilet işbirliği ile dönüyor olması bizim için gurur verici bir gelişme. Varan'ı eski müdavimleri ile kavuşturacağımızdan ve yeni yolcularıyla tanıştıracağımızdan dolayı çok heyecanlıyız" dedi.


Yiğit Gürocak, otobüs firmalarına bedelsiz biletleme yazılımı hizmeti de verdiklerini ve birlikte çalışılan firmalara ayrıca ihtiyaç duyabilecekleri her türlü teknik konuda altyapı ve destek de sağladıklarını söyledi. Gürocak aynı zamanda, "İşbirliği yapan firmaların internet satış ciroları ciddi oranda artıyor. 2020 hedeflerimiz arasında firma portföyümüzü ve yolculuk seçeneklerini daha da zenginleştirerek COVID-19'un olumsuz etkilerine rağmen yıllık 15 milyon bilet satış rakamına ulaşmak ve bu sayede obilet.com aracılığıyla bilet satış hizmeti sunan firmaların büyümelerine katkı sunmak bulunuyor" şeklinde devam etti. - İSTANBUL

Varan Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Varan Turizm'in biletleri obilet.com aracılığıyla satılacak - Son Dakika
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