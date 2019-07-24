Son Dakika Haberleri: Varank: "11. Kalkınma Planı'nı çok fazla önemsiyoruz"
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Varank: "11. Kalkınma Planı'nı çok fazla önemsiyoruz"

1 saat önce

TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Varank:
TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı. (5)
Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:56 Kaynak: AA
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