Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinde Yer Alıp, Ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü...
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Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu.
Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:03 Kaynak: AA
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