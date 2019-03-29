Son Dakika Haberleri: Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinde Yer Alıp, Ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü...

Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Panelinde Yer Alıp, Ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü...

18 dakika önce

Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu.

Varank:
Varank: "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesör de programımıza başvurdu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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