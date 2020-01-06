Varank: "2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için teşvik belgesi düzenledik. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: '2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için teşvik belgesi düzenledik. - Son Dakika Ekonomi

Varank: "2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için teşvik belgesi düzenledik.

7 saat önce

Varank: "2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için teşvik belgesi düzenledik.

Varank:

Varank: "2019'da 137 milyar liralık 5 bin 691 proje için teşvik belgesi düzenledik. Bunlar tamamlandığında 210 binin üzerinde yeni istihdam bekliyoruz"

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:02 Kaynak: AA
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