Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek. - Son Dakika

Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.

37 dakika önce

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da Malatyalı İş İnsanları Derneği'nin (MİAD) 69. Aylık Toplantısı'na katıldı.

Varank: 2020'nin yeni çağrısına çıktık. Başvurular 28 Şubat'a kadar sürecek.

Mustafa Varank, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:33 Kaynak: AA
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