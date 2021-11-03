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Varank: "2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız" - Son Dakika

Varank: "2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız"

03.11.2021 13:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldiklerini belirterek, "2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldiklerini belirterek, "2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız." dedi.

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Mustafa Varank, imalat ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerde beşeri ve kurumsal kapasiteyi geliştirmek amacıyla bu yıl "Üreten Şehirler" adında yeni bir program başlattıklarının altını çizerek, "Böylece Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Sakarya ve Tekirdağ illerimizi uluslararası alanda daha rekabetçi konuma taşıyacağız. GAP, DOKAP, DAP ve KOP Bölge Kalkınma İdarelerimiz bugüne kadar 5 bin 731 projeye 2021 fiyatlarıyla 5 milyar 802 milyon lira kaynak aktardı." ifadesini kullandı.

Yılın 9 ayında sanayi ürünlerine yönelik 23 binin üzerinde denetim yaptıklarını anımsatan Varank, denetimlerde teknik düzenlemelere aykırı bulunan 3 binden fazla ürün için 6 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladıklarını söyledi.

Yasal metroloji faaliyetleri kapsamında 1 milyon 300 binin üzerinde gerçekleştirdikleri ölçü aletinin muayenesinde aykırılık tespit edilen 85 bin ölçü aleti için yaklaşık 4,5 milyon lira para cezası uyguladıklarını anlatan Varank, yapılan ani denetimlerde 215 bin akaryakıt ve LPG sayacından 4 bin 85'inde, 17 bin tartı aletinden 306'sında ve 3 bin 149 taksimetreden 158'inde aykırılık tespit ederek cezai işlem yürüttüklerini bildirdi.

"Bilim ve sanayi alanlarında 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık"

Bu yıl bilim ve sanayi alanlarında iş birliğine yönelik 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarına işaret eden Varank, gelecek dönemde de özellikle Asya ve Afrika'da bu tür faaliyetlerin devam edeceğini dile getirdi.

Varank, KOSGEB'in kapsayıcı destek mekanizmalarıyla KOBİ'lerin yanında olduğunu vurgulayarak, "KOSGEB aracılığıyla 61 bini aşkın işletmeye, yılbaşından bu yana 1 milyar 740 milyon lira kaynak aktardık." dedi.

Kritik ürünlerin yerlileştirilmesi amacıyla kurgulanan Teknoyatırım ve Stratejik Ürün Programlarında destekledikleri projelerden 110'unun başarıyla tamamlandığını ifade eden Varank, KOBİ Finansman Destek Programı ile 211 milyon liralık kredi hacmi oluşturulduğunu kaydetti.

Bu sene İmalat Sanayinde Dijitalleşme temasıyla büyüklüğü 116 milyon lirayı bulan projeleri destekleme kararı aldıklarını anlatan Varank, sel ve yangın afetleriyle mücadele edilen bu zorlu yılda vatandaşları asla yalnız bırakmadıklarını, Antalya, Artvin, Bartın, Düzce, Edirne, Giresun, Kastamonu, İstanbul, İzmir, Muğla, Rize, Sinop, Trabzon ve Van'da yaşanan afetlerden etkilenen KOBİ ve esnafa 114 milyon liralık faizsiz kredi desteği sağladıklarını bildirdi.

Yaş sebze ve meyvenin taşınması sırasında oluşan kayıp ve zayiatın azaltılması için Soğuk Zincir Finansman Programı'nı devreye aldıklarını vurgulayan Varank, hallerde faaliyet gösteren esnaf ve lojistik firmalarına soğuk hava deposu ve frigorifik kasa alımlarında destek sağladıklarını, kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden zanaatkarlar için yeni destek programını da yıl sonuna kadar devreye alacaklarını, KOBİ'lerin enerji-verimli elektrik motoru kullanmalarını özendirecek yeni destek programı hazırladıklarını kaydetti.

"Bireysel Genç Girişimci Programı ile bin 663 şirket kuruldu"

Bu yıl ilk defa patentle korunan 38 teknolojinin sanayiye aktarılmasını sağladıklarına dikkati çeken Varank, teknoloji tabanlı girişimcilere yönelik uygulanan Bireysel Genç Girişimci Programı ile 144'ü bu yıl olmak üzere toplamda bin 663 şirket kurulduğunu belirtti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Varank, salgın, deprem ve müsilaj gibi ülkenin acil ihtiyaç alanlarına yenilikçi yöntemlerle bilimsel çözümler ürettiklerini söyledi.

Kovid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, kendisinin de Faz-1 gönüllüsü olduğu VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmalarının sonuçlandığını, Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığındaki süreçlerin tamamlanmasını beklediklerini dile getiren Varank, "Kovid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Müsilajla mücadele kapsamında kurulan, 59 farklı kuruluştan 157 araştırmacıyı bir araya getiren Marmara Denizi Eylem Planı Bilim ve Teknik Kurulunun başkanlığını TÜBİTAK Başkanı'nın yürüttüğüne işaret eden Varank, TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla stratejik önemi haiz AR-GE ve yenilik projelerini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Varank, Türkiye'nin ilk milli Hava-Hava Füzeleri olan GÖKDOĞAN ve BOZDOĞAN'ın uçaktan atış testlerinin başarıyla tamamlandığını vurgulayarak, "Sıvı yakıtlı RAMJET projesinde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız. Geliştirdiğimiz Yerli ve Milli Sualtı Savaş Yönetim Sisteminin karadaki testlerini tamamlayarak Preveze Denizaltımıza entegre ettik." diye konuştu.

Doğal gaz hatlarındaki arızaları takip etmek için tümüyle yerli imkanlarla geliştirilen Boru İçi Denetleme Robotu "ROBOT-GÖZ"ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ'a teslim ettiklerini, böylece ABD'den sonra bu teknolojiyi üretebilen ikinci ülke olduklarını anlatan Varank, "TÜRASAŞ ile geliştirdiğimiz TSI sertifikasyonuna sahip ilk yerli ana hat lokomotifi E-5000'i önümüzdeki yıl TCDD'ye teslim edeceğiz. Bu sayede gelecek on yıl içerisinde ihtiyacımız olan yaklaşık 1,5 milyar avro değerindeki 500 lokomotifi kendi imkanlarımızla üretebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli işletim sistemi Pardus'un kurulu olduğu akıllı tahta sayısının 100 bini aştığını belirten Varank, Diyanet İşleri Başkanlığı ve AFAD'ın, tamamen Pardus'a geçerek, yabancı işletim sistemlerine bağımlılıktan kurtulduğunu kaydetti.

Varank: 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız
Varank: 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız
Varank: 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız
Varank: 2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mustafa Varank, Afrika, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: '2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Varank: "2022'de süpersonik hızlarda çalışan RAMJET Motoru prototipini ortaya çıkaracağız" - Son Dakika
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