Varank: 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Büyük ve güçlü Türkiye hedefine giden yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıklıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:05
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