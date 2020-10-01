Varank: "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu. (1)

Varank: "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor"