Varank: "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor" - Son Dakika

Varank: "3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ile gerçekleştirilen toplantıda konuştu. (1)

Varank: "OSB'lerde eylülün 25 gününde, son 6 ayın elektrik tüketim rekoru kırıldı. 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor"

Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor
Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor
Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor
Varank: 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor

Mustafa Varank, Organize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Varank: '3. çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, güçlü büyümeye işaret ediyor' - Son Dakika

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