Varank: "81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var"
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu. (1)
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