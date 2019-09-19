Son Dakika Haberleri: Varank: "81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var"
Son Dakika Güncel Haber

Varank: "81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var"

2 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu. (1)

Varank: 81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait
Son Dakika: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var Okulda panik anları! Kız öğrenci birinci kattan aşağıya atladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 15:22:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Varank: "81 ilimizde 446 tescilli ürünümüz var"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]