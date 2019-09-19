Son Dakika Haberleri: Varank: "AB ile 3 tane tescilimiz var"
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Varank: "AB ile 3 tane tescilimiz var"

27 dakika önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu. (2)

Varank: AB ile 3 tane tescilimiz var

Mustafa Varank, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:49 Kaynak: AA
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