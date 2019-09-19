Varank: "AB ile 3 tane tescilimiz var"
27 dakika önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:49 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi"nde konuştu. (2)
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