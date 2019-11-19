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Varank: "(AB'ye aktarılacak Ar-Ge fonu) Bundan böyle sadece ülkemizden yapılan başvurular için...
6 saat önce
Salondan ve katılımcılardan görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:48 Kaynak: AA
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri ödül törenine katıldı. (2)
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