Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
İmza protokolü
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın modern pentatlon silahı ile ilgili konuşması
Programın sona ermesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (4)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kasapoğlu: 'Gençlik araştırmaları dergimiz, önemli bir uluslararası platforma dönüştü' - Son Dakika