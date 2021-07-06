Kasapoğlu: "Gençlik araştırmaları dergimiz, önemli bir uluslararası platforma dönüştü" - Son Dakika

Kasapoğlu: "Gençlik araştırmaları dergimiz, önemli bir uluslararası platforma dönüştü"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İmza protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın modern pentatlon silahı ile ilgili konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması İmza protokolü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın modern pentatlon silahı ile ilgili konuşması Programın sona ermesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına ilişkin iş birliği protokolü imza töreninde konuşu. (4)

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