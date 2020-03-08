Varank: "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık... - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Varank: 'Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık... - Son Dakika Ekonomi

Varank: "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık...

6 saat önce

Varank: "Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."

Varank:

Varank: " Ankara'da 'Sağlık Teknolojileri Vadisi' kurma hedefimiz var. Ankara'yı sağlık teknolojileri geliştirmede merkez şehirlerden biri yapacağız."

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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