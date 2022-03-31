Son dakika haberleri... BAKAN VARANK TÜRKİYE SON 2 YILDA GEÇMİŞ DÖNEMDE YAŞAMADIĞI KADAR BÜYÜDÜ - TAMAMI FTP'DE - Son Dakika

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Antalya'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu dönemde yaşanılan sıkıntıların yanında Türkiye'ye bir takım fırsat pencerelerini araladı. Sanayi anlamında Türkiye son iki yılda geçmiş dönemde yaşamadığı kadar büyüdü. 225 milyar dolara ulaşan ihracat ürünlerimizin yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret ve Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen bilim merkezinin açılışına katılmak üzere Antalya'ya geldi. Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Varank'a Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Ak Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel de eşlik etti.

İl binasındaki toplantıda partililere hitap eden Bakan Mustafa Varank, mart ayı içerisinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu ile kentin barışa katkı sağladığını söyledi. Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyada barış ve güvenden yana olduğunu belirten Bakan Varank, kentte Türkiye'nin en büyük bilim merkezinin açılacağını ve bu yıl ilk defa düzenlenecek olan bilim festivali ile de kentin hem bilim hem de sanayi başkenti olması yolunda ilerlediğini ifade etti.

'ŞEHİRCİLİK ANLAMINDA GERİYE GİTMİŞ'

Kente 20 yıldır hizmet etmek için mücadele içinde olduklarını anlatan ve kentin gelişimini gördüklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi anlamında da Antalya'nın potansiyelinin farkındayız. Çok katma değerli üretimler yapılıyor. Kentimize yeni organize sanayi bölgeleri kazandırmaya ve kurma çalışmalarımız devam ediyor. Bunların da tamamlanmasıyla birlikte sanayinin ve teknolojimin de başkenti olacak. Son dönemde Antalya'ya geldiğimde şehircilik anlamında geriye gittiğini gördüm. Buna layık değil bu kent. İnşallah bu eksiklikleri önümüzdeki dönemde daha ileri noktalara taşıyacak ve üstesinden gelecek şekilde gayret göstermemiz lazım" dedi.

Savaş döneminde Rusya ve Ukrayna'dan kaçanların kendilerine güvenli liman olarak Türkiye'yi ve Antalya'yı seçtiğini belirten Bakan Varank, "İstanbul'da barış görüşmeleri sırasında iki savaşan ülkenin tarafları başka bir ülkenin cumhurbaşkanını ayakta alkışlıyor. Bu fotoğraftan etkilenmeyen herhalde olmamıştır. Biz bölgemizde de dünyada da barışı destekliyoruz. İki savaşan tarafın güvenini kazanabilmek gerçekten her lidere nasip olacak bir durum değildir" diye konuştu.

Koronavirüs döneminde alışkanlıkların değiştiğini de ifade eden Bakan Varank, tedarik zincirlerinde değişimler yaşandığını söyledi. Dünyada ticaret ve üretim anlamında iş yapış şekillerinin de değiştiğini kaydeden Varank şöyle konuştu:

"Bu dönemde yaşanılan sıkıntıların yanında Türkiye'ye bir takım fırsat pencerelerini araladı. Sanayi anlamında Türkiye son iki yılda geçmiş dönemde yaşamadığı kadar büyüdü. 225 milyar dolara ulaşan ihracat ürünlerimizin yüzde 90'ını sanayi ürünleri oluşturuyor. Sanayi ve ekonomi ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizler bunları önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla sürdüreceğiz."

Konuşmanın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank basına kapalı olarak bir süre partilileri ile görüştü.