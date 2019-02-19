Varank: "Ar-Ge'ye Yapacağınız 1 Liralık Yatırım Hem Size Hem Ülke Ekonomisine Misliyle Geri...
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- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ADANA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana'da iş insanlarıyla bir araya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:39 Kaynak: AA
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