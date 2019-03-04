Son Dakika Haberleri: Varank: "Aydın Osb'nin Arıtma Tesisi İhalesini de Önümüzdeki Günlerde Yapacağız"

Varank: "Aydın Osb'nin Arıtma Tesisi İhalesini de Önümüzdeki Günlerde Yapacağız"

1 saat önce

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi.

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AYDIN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın Ticaret Borsasında sanayicilerle istişare toplantısında bir araya geldi. (5)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:39 Kaynak: AA

Mustafa Varank, Aydın, Güncel
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