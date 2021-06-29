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VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR - Son Dakika

VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR

29.06.2021 17:53

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Bakan Varank, 'İstanbul'da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul'un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul'un belediye başkanı Antep'e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı buö dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir dizi ziyaret için geldiği Kırşehir'de Kaman ilçe belediyesini, Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve Valiliği ziyaret etti. Ahi Külliyesi'ni gezdikten sonra esnafa ziyaret eden Bakan Varank, dondurmacı dükkanına giderek gazetecilere ve vatandaşlara dondurma ikram etti. Varank daha sonra AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bakan Varank, 'AK Parti iktidarlarının tek bir amacı var. Ülkemizi muhasır medeniyetlerin üstüne çıkarabilmek ve bunu yapabilmenin yolu da her alanda bağımsızlıktan geçiyor. Ayrıca, Türkiye'nin kendi politikalarını tasarlayıp uygulamasından geçiyor. Bizim 19 yıl boyunca başardığımız en önemli iş bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi diğer herhangi bir ülkenin uydusu olmaktan çıkarıp, gerçekten bu toprakların, insanların ihtiyacını giderecek şekilde ve medeniyet değerlerimize hizmet edecek şekilde ülkemizi tam bağımsız bir hale getirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Hamdolsun büyük başarılar da elde ediyoruzö dedi.

'GELECEĞİ DÜŞÜNEREK BAŞARDIK'

Türkiye'nin teknolojide önemli başarılar elde ettiğini belirten Bakan Varank, 'Türkiye'nin teknolojide elde ettiği başarıları artık dünya konuşuyor. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarını bütün dünya konuşuyor. Bütün dünya medyasında bizim teknolojik ürünlerimiz haber oluyor. Bunu doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaparak ve geleceği düşünerek başardık. Türkiye'de Teknoparkların sayısı sadece iki taneydi. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 87 Teknoparkımız mevcut. Türkiye'nin her tarafında üniversitelerimiz var. Burada bilgi üretiliyor. Yüksek katma değer işlere imza atacak alt yapılar kurulmuş oluyorö diye konuştu.

'İSTANBUL'UN BELEDİYE BAŞKANI ANTEP'E GİTMİŞ BAKLAVA AÇIYOR'

Muhalefet partilerini eleştiren Bakan Varank, 'Diğer siyasi partilere baktığımızda onların hizmet diye bir derdi yok. Onların hepsi günü kurtarmanın derdinde oluyor. 'Vatandaşın bir derdi mi varmış Bir sıkıntısı mı varmış' Bunlarla ilgili hiçbir derdi yok. Mesela İzmir yıllardır CHP iktidarı tarafından yönetiliyor. Alt yapı ile ilgili Türkiye'deki en kötü şehirlerden bir tanesi. Deprem oldu, yerel yönetimin hiçbir hareketi, hiçbir aksiyonu olmadı. Biz merkezi hükümet olarak gittik, sorumluluğumuzu yerine getirdik. İşte İstanbul'da bir müsilaj problemi ile karşı karşıyayız. İstanbul'un belediye başkanına bakıyoruz. Bizim bakanımız çizmelerini giymiş teknelerden müsilaj temizlerken, İstanbul'un belediye başkanı Antep'e gitmiş baklava açıyor. İşte bunların sorumluluk anlayışı buö ifadelerini kullandı.

'LİBYA İLE KITA SAHANLIĞI ANLAŞMALARI YAPILIYOR'

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere değinen Bakan Varank şöyle konuştu

'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Doğu Akdeniz'de torunlarının, vatandaşların ve gelecek nesillerin hakkını arayacak şekilde aramalar yapıyor. Libya ile kıta sahanlığı anlaşmaları yapıyor. Bunları Avrupa Birliği'nin engelleme çalışmalarına rağmen yapıyor. İktidarımızla Türkiye'nin milli uzay programını hazırlıyoruz. Dünyaya örnek olacak şekilde uzay projelerimizi tasarlıyoruz. Muhalefetin ufkumuza yaklaşma imkanı yok.ö

VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR
VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR
VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR
VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR

Mustafa Varank, Ekrem İmamoğlu, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VARANK BAKANIMIZ MÜSİLAJ TEMİZLERKEN, İMAMOĞLU ANTEP'TE BAKLAVA AÇIYOR - Son Dakika


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