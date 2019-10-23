Varank: "Bakanlık olarak Türkiye'nin yerel değerlerinin markalaşmasını arttırmayı hedefliyoruz"
1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 01:11 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANTALYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖREX 10. Yöresel Ürünler Fuarı açılışında konuştu. (2)
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