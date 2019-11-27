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Varank: "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini...
6 saat önce
Varank: "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:56 Kaynak: AA
Varank: "Belirlediğimiz öncelikli ürünlere yönelik 10 milyon liranın altındaki yatırım projelerini KOSGEB Teknoyatırım'a kabul edeceğiz."
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