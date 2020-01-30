Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde konuştu. (1)