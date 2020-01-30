Varank: "Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Varank: 'Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar' - Son Dakika

Varank: "Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması Salonda dinleyici detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkması

Salonda dinleyici detayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kamu Denetçiliği Kurumu ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasındaki "Süreç İyileştirme Projesi" imza töreninde konuştu. (1)

Varank: Bilim kampları düzenliyoruz, gençlerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar

Mustafa Varank, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:17 Kaynak: AA
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