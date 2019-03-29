Varank: "Bilimin Öncüleri, Türkiye'de Bilim Yapmaya 'Evet' Dedi.
15 dakika önce
Varank: "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi.
Varank: "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi."
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:05 Kaynak: AA
Çin, Türkiye'deki Yatırımlarını İkiye Katlayacak
Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu
ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun
Volkan Demirel, Sezon Sonu Jübile Yapacak