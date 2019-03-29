Son Dakika Haberleri: Varank: "Bilimin Öncüleri, Türkiye'de Bilim Yapmaya 'Evet' Dedi.

Varank: "Bilimin Öncüleri, Türkiye'de Bilim Yapmaya 'Evet' Dedi.

15 dakika önce

Varank: "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi.

Varank:
Varank: "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:05 Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi
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