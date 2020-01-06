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Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı.
6 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:43 Kaynak: AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. (4)
Varank: "Bilişim Vadimizin lansmanından sonra çeşitli alanlarda 32 firmadan başvuru alındı. Burada akıllı mobilite teknolojileri geliştirmek istiyoruz"
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