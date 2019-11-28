Son Dakika Haberleri: Varank: "Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor"
Son Dakika Güncel Varank: 'Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor' - Son Dakika

Varank: "Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor"

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışında konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Ticaret Odasınca düzenlenen "Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" açılışında konuştu. (1)

Varank: Bir ürünün pazarlama bileşenleri arasında en önemli unsuru marka oluşturuyor

Mustafa Varank, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:18 Kaynak: AA
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